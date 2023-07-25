Ganjar Lantik 14 Ribu ASN Jawa Tengah, Ini Rinciannya

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga Capres Partai Perindo, melantik 14.505 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ganjar menegaskan agar ASN yang baru dilantik dapat melayani masyarakat dengan baik dan memegang teguh pakta integritas yang telah ditandatangani,

Pelantikan 14.505 ASN dilakukan di GOR Jatidiri Semarang, Senin (24/7/2023) sian. Ribuan ASN terdiri atas 991 PNS formasi tahun 2021, 8.998 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021 dan 4.515 PPPK formasi tahun 2022.

Khusus untuk PPPK formasi tahun 2022 terdiri atas 4.278 tenaga fungsional guru, 138 tenaga fungsional teknis dan 99 tenaga fungsional Kesehatan.

Dalam sambutannya, Ganjar mengatakan tentang pentingnya melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, capres yang didukung Partai Perindo ini juga menegaskan untuk menjaga integritas untuk tidak korupsi dan tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang.

“Seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pegangan dalam bekerja,” ucap Ganjar.