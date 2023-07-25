Ditemani Susi Pudjiastuti, Anies Sapa dan Interaksi Bersama Nelayan Pangandaran

PANGANDARAN - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengunjungi beberapa tempat di sekitar pesisir Pangandaran.

Anies datang dengan mobil pikap yang dikendarai langsung oleh Susi. Keduanya menuju Pelabuhan Pangandaran dan dilanjutkan menyapa dan berinteraksi dengan nelayan.

“Nah ini dia Pak udang yang kita peyek tadi,” ucap susi kepada Anies. Sebelumnya Anies dijamu makan malam dengan salah satu sajiannya adalah peyek udang

Dalam kesempatan tersebut, Anies lebih banyak mendengar cerita dari para nelayan. Di Pantai Pangandaran ada beberapa jenis nelayan, di antaranya yang menggunakan kapal dan melaut, serta ada juga yang menggunakan jaring dan menariknya di bibir pantai.

“Sehari bisa berapa kali ditarik ini (jaringnya)?,” tanya Anies kepada salah satu nelayan bernama Jajang.