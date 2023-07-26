Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ngopi Bareng Warga, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dicurhati soal Pupuk hingga Stunting

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:51 WIB
Ngopi Bareng Warga, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dicurhati soal Pupuk hingga Stunting
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngopi bareng warga (Foto: Wisnu Wardhana)
A
A
A

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngopi bareng warga di Desa Mertasari, Kabupaten Banjarnegara. Kepada bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu, warga menyampaikan aspirasi soal pupuk hingga stunting.

Seperti diungkapkan salah satu warga Desa Mertasari, Yatin suyatno. Ia mengatakan jika selama ini warga sulit mendapat pupuk sesuai dengan luasan lahan yang digarap.

Ganjar memang membuka ruang tersebut, agar warga dapat langsung menyampaikan usulan dan permasalahan yang ada di desa dan mendapatkan solusi langsung.

Acara ngopi bareng bersama warga juga telah dilakukan Ganjar sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Gubernur Jateng. Lewat cara seperti ini, selain bertemu dan mendengarkan usulan dan permasalahan yang ada di desa, pemerintah dapat menyerap aspirasi dan memberikan edukasi tentang program-program yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Ganjar pun yang menerima aspirasi itu menyerapnya dengan baik dan memberikan solusi agar semua persoalan dapat teratasi.

Permasalahan warga mulai dari sulitnya mendapatkan pupuk, stunting hingga permintaan bantuan dapat dirembug bersama serta mendapatkan solusi.

(Arief Setyadi )

      
