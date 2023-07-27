Perang Korea, Perang yang Terlupakan karena Berakhir dengan Kebuntuan

JAKARTA – Perang Korea terjadi antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

Perang ini juga disebut perang proksi atau proxy war antara Amerika Serikat (AS) bersama sekutu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-nya dengan komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet yang juga anggota PBB.

Adapun sekutu utama Korea Selatan adalah AS, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sedangkan sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, Uni Soviet menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara.

Menurut Wikepedia, di AS, perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional karena tidak adanya deklarasi perang resmi dari Kongres AS. Dalam bahasa sehari-hari, perang ini juga sering disebut ‘perang yang terlupakan’ atau ‘perang yang tidak diketahui’, karena dianggap sebagai urusan PBB yang berakhir dengan kebuntuan (stalemate), sedikitnya korban dari pihak AS, dan kurang jelasnya isu-isu penyebab perang ini bila dibandingkan dengan Perang Vietnam dan Perang Dunia II.

Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang 6-2-5 (yuk-i-o jeonjaeng) yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni.

Sedangkan di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut choguk haebang chonjaeng atau perang pembebasan tanah air.