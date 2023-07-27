Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Korea, Perang yang Terlupakan karena Berakhir dengan Kebuntuan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:01 WIB
Perang Korea, Perang yang Terlupakan karena Berakhir dengan Kebuntuan
Perang Korea (Foto: Marine Corps)
A
A
A

JAKARTA Perang Korea terjadi antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

Perang ini juga disebut perang proksi atau proxy war antara Amerika Serikat (AS) bersama sekutu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-nya dengan komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet yang juga anggota PBB.

Adapun sekutu utama Korea Selatan adalah AS, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sedangkan sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, Uni Soviet menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara.

Menurut Wikepedia, di AS, perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional karena tidak adanya deklarasi perang resmi dari Kongres AS. Dalam bahasa sehari-hari, perang ini juga sering disebut ‘perang yang terlupakan’ atau ‘perang yang tidak diketahui’, karena dianggap sebagai urusan PBB yang berakhir dengan kebuntuan (stalemate), sedikitnya korban dari pihak AS, dan kurang jelasnya isu-isu penyebab perang ini bila dibandingkan dengan Perang Vietnam dan Perang Dunia II.

Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang 6-2-5 (yuk-i-o jeonjaeng) yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni.

Sedangkan di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut choguk haebang chonjaeng atau perang pembebasan tanah air.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/18/18/1888134/as-korsel-pertimbangkan-tanda-tangani-perjanjian-damai-dengan-korut-TDizBsO8mA.JPG
AS-Korsel Pertimbangkan Tanda Tangani Perjanjian Damai dengan Korut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/27/18/1821267/tembaki-tentara-pembelot-menhan-korsel-anggap-korut-langgar-perjanjian-gencatan-senjata-NecxxDY7c4.JPG
Tembaki Tentara Pembelot, Menhan Korsel Anggap Korut Langgar Perjanjian Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/12/18/1793866/curi-strategi-perang-hacker-korut-membobol-institusi-korsel-mudah-seperti-memotong-kue-F04v1ALgG0.jpg
Curi Strategi Perang, Hacker Korut: Membobol Institusi Korsel Mudah seperti Memotong Kue!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/06/18/1789721/ngeri-senjata-nuklir-korut-bisa-tewaskan-2-1-juta-warga-seoul-dan-tokyo-Eyans0RNOo.jpg
Ngeri! Senjata Nuklir Korut Bisa Tewaskan 2,1 Juta Warga Seoul dan Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/08/18/1771955/terungkap-58-persen-warga-korsel-ragu-korut-picu-perang-di-semenanjung-korea-GmIRD62a3N.jpg
Terungkap! 58 Persen Warga Korsel Ragu Korut Picu Perang di Semenanjung Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/05/18/1769654/makin-panas-peringatkan-korut-kapal-perang-korsel-latihan-menembak-hTWW75eTMu.jpg
Makin Panas! Peringatkan Korut, Kapal Perang Korsel Latihan Menembak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement