HOME NEWS JATIM

4 Fakta Kecelakaan Beruntun 5 Kendaraan di Pasuruan, Berawal dari Senggolan Bus dan Kijang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:01 WIB
4 Fakta Kecelakaan Beruntun 5 Kendaraan di Pasuruan, Berawal dari Senggolan Bus dan Kijang
Foto: Avirista Midaada/ist.
A
A
A

PASURUAN - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Pasuruan-Malang, tepatnya di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan pada Rabu, (26/7/2023) pagi itu menelan korban jiwa.

Berikut fakta terkait kejadian nahas ini:

BACA JUGA:

Imbas Kecelakaan Beruntun, Jalan Raya Malang-Surabaya Macet 1 Kilometer 

1. Libatkan lima kendaraan 

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan maut tersebut melibatkan lima kendaraan yakni satu bus Restu jurusan Malang - Surabaya, mobil minibus Kijang, dan tiga sepeda motor.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Yudhi Nugraha mengatakan, kejadian ini berlangsung di daerah Sentul, Purwodadi, Pasuruan. Namun, polisi belum dapat mengumumkan nomor kendaraan yang terlibat karena masih melakukan olah TKP.

BACA JUGA:

5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Jalan Raya Malang-Purwodadi Dialihkan 

2. Berawal dari bus senggol Kijang 

Menurutnya, kejadian berawal ketika mobil minibus Toyota Kijang melaju dari arah Surabaya menuju Malang hendak menyalip bus yang dijemudikan Didik Setyo asal Tulungagung. Namun, sopir bus tidak menyadari ada mobil yang akan menyalip sehingga terjadi singgungan, yang membuat kedua kendaraan terpental ke arah berlawanan.

"Saat itu, bus Restu bersinggungan dengan Kijang lalu menabrak pembatas jalan dan menabrak 3 kendaraan roda dua," ucap Yudhi Nugraha, dikonfirmasi pada Rabu (26/7/2023).

Halaman:
1 2
      
