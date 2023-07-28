Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenang Sosok Abdulrahman Saleh, Pahlawan Nasional Pelopor AURI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:01 WIB
Mengenang Sosok Abdulrahman Saleh, Pahlawan Nasional Pelopor AURI
Abdulrahman Saleh. (Foto: Dok TNI AU)
A
A
A

JAKARTA – Marsekal Muda TNI (Anumerta) Abdulrachman Saleh adalah seorang Pahlawan Nasional kelahiran Kampung Ketapang, Kwitang, Jakarta pada 1 Juli 1909. Lahir dari keluarga dokter, pria yang akrab dipanggil Maman itu dikenal sebagai sosok yang selalu ingin tahu hal baru dan sangat peduli dengan pendidikan.

Dikutip dari laman resmi TNI AU, Maman memulai pendidikan di Holland Indische School (HIS) dan Meer Urgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Dia kemudian melanjutkan studinya di sekolah dokter School Tot Opleding van Indische Artsen (STOVIA) Jakarta, namun sekolah itu dibubarkan tak lama kemudian.

Kegagalan di STOVIA tidak menghalangi usaha Maman mencapai cita-citanya. Dia kemudian melanjutkan sekolah ke Algemene Middelbare School (AMS) Malang dan lulus dengan nilai sangat baik sebelum masuk ke Geneeskundige Hooge School (GHS) di Jakarta.

Selama menempuh pendidikan, Maman dikenal aktif di bidang kemahasiswaan. Dia bergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Indonesia Muda, dan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia.

Maman mulai tertarik pada dunia penerbangan dengan kemunculan Aeroclub di Kemayoran sebelum pecahnya Perang Dunia II. Aeroclub merupakan perkumpulan olahraga terbang yang anggotanya sebagian besar dari bangsa Belanda.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3012052/sejarawan-bonny-triyana-tolak-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-FT2Gm6zHOH.jpg
Sejarawan Bonny Triyana Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/337/2939473/kisah-3-pahlawan-nasional-mengubah-imannya-nomor-1-tersentuh-lagu-rohani-WCZe19fFqN.jpg
Kisah 3 Pahlawan Nasional Mengubah Imannya, Nomor 1 Tersentuh Lagu Rohani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/337/2938651/asmara-percintaan-terlarang-untung-surapati-budak-yang-kepincut-noni-cantik-belanda-X95RJ2fNC3.jpg
Asmara Percintaan Terlarang Untung Surapati, Budak yang Kepincut Noni Cantik Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/337/2923732/kisah-3-pahlawan-nasional-yang-pindah-agama-nomor-2-pernah-diculik-pki-nzOj9T2P3G.jpg
Kisah 3 Pahlawan Nasional yang Pindah Agama, Nomor 2 Pernah Diculik PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918161/mengenal-m-tabrani-pahlawan-nasional-asal-madura-tempat-kelahiran-mahfud-md-wKrBaLnmUa.jpg
Mengenal M Tabrani, Pahlawan Nasional Asal Madura Tempat Kelahiran Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918106/presiden-jokowi-beri-gelar-pahlawan-ke-enam-tokoh-nasional-selangkapnya-di-okezone-updates-1thZl3SQT2.jpg
Presiden Jokowi Beri Gelar Pahlawan ke Enam Tokoh Nasional, Selangkapnya di Okezone Updates
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement