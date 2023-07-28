Mengenang Sosok Abdulrahman Saleh, Pahlawan Nasional Pelopor AURI

JAKARTA – Marsekal Muda TNI (Anumerta) Abdulrachman Saleh adalah seorang Pahlawan Nasional kelahiran Kampung Ketapang, Kwitang, Jakarta pada 1 Juli 1909. Lahir dari keluarga dokter, pria yang akrab dipanggil Maman itu dikenal sebagai sosok yang selalu ingin tahu hal baru dan sangat peduli dengan pendidikan.

Dikutip dari laman resmi TNI AU, Maman memulai pendidikan di Holland Indische School (HIS) dan Meer Urgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Dia kemudian melanjutkan studinya di sekolah dokter School Tot Opleding van Indische Artsen (STOVIA) Jakarta, namun sekolah itu dibubarkan tak lama kemudian.

Kegagalan di STOVIA tidak menghalangi usaha Maman mencapai cita-citanya. Dia kemudian melanjutkan sekolah ke Algemene Middelbare School (AMS) Malang dan lulus dengan nilai sangat baik sebelum masuk ke Geneeskundige Hooge School (GHS) di Jakarta.

Selama menempuh pendidikan, Maman dikenal aktif di bidang kemahasiswaan. Dia bergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Indonesia Muda, dan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia.

Maman mulai tertarik pada dunia penerbangan dengan kemunculan Aeroclub di Kemayoran sebelum pecahnya Perang Dunia II. Aeroclub merupakan perkumpulan olahraga terbang yang anggotanya sebagian besar dari bangsa Belanda.