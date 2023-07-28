Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Anggota Densus 88 Bripda Igtanius Dwi Tewas Ditembak Senior

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:02 WIB
5 Fakta Anggota Densus 88 Bripda Igtanius Dwi Tewas Ditembak Senior
Anggota Densus 88 Bripda Ignatius Dwi (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Densus 88 Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas tertembak rekannya sendiri. Saat ini, Polri tengah menyelidikinya. 

Peristiwa penembakan itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 01.40 WIB.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kasus penembakan disidik secara transparan 

Polri memastikan, proses penyidikan kasus tertembaknya anggota Densus 88 Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage oleh Bripda IMS dan Bripka IG dilakukan dengan transparan dan Scientific Crime Investigation (SCI). 

"Kasus ini disidik secara scientific dan transparan," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023.

2. Kode etik dan pidana 

Aswin menegaskan, Polri akan mengusut kasus penembakan itu dari segi tindak pidana maupun kode etik.

"Baik yang pidana maupun kode etiknya. Silakan juga dikonfirmasi ke Penyidik Polres tentang perkembangannya," ujar Aswin.

3. Sudah Ada 2 Tersangka

Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS fan Bripka IG.

