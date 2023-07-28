Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Keributan Berdarah dalam Keluarga Diduga Akibat Perselingkuhan: Menantu Tewas, Anak dan Mertua Kritis

Widori Agustino , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:54 WIB
Keributan Berdarah dalam Keluarga Diduga Akibat Perselingkuhan: Menantu Tewas, Anak dan Mertua Kritis
A
A
A

BATURAJA - Keributan mengerikan dalam satu keluarga menelan korban jiwa. Peristiwa tersebut melibatkan mertua, anak dan menantu di wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (27/7/2023).

Warga sekitar pun menemukan ketiganya sudah berlumuran darah, bahkan lantai rumah tempat kejadian perkara (TKP) penuh dengan darah.

Hasil penyelidikan kepolisian, satu dari ketiga orang tersebut bernama Rlyan Farizon (46), sang menantu, tewas di tempat kejadian dengan luka di bagian wajah, serta luka tusukan di sekujur tubuh korban, serta didapatkan parang yang masih menempel di leher korban.

Sementara Tri Agustin (32) dan ayahnya Ermiadi (65), yang juga mertua korban, dalam keadaan kritis dengan masing-masing mengalami 13 luka bacok dan tusukan di sekujur tubuh.

Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya peristiwa berdarah dalam satu keluarga tersebut. Saat ini polisi masih berupaya mengungkap kasus berdarah itu.

Korban selamat masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di IGD Ibnu Sutowo Baturaja.

Informasi yang beredar, kejadian bermula ketika sang istri dari Elyan Farizon bernama Tri Agustin alias Tina menjalin hubungan asmara dengan S (35) yang menjadi pria idaman lain. Bahkan keduanya sempat lari dari rumah dan berpindah-pindah. Padahal status Tri masih istri sah Elyan.

Halaman:
1 2
      
