4 Fakta Driver Ojol Bantu Penumpangnya Kabur dari Ruko Penipuan Kerja, Korban Gemetaran

BEKASI - Viral seorang driver ojek online (ojol) membantu penumpangnya kabur dari penipuan. Driver ojol bernama Achmad itu membantu penumpangnya kabur dari ruko tempat penipuan bermodus lowongan kerja.

Berikut 4 fakta mengenai aksi driver ojol bantu penumpangnya kabur dari lokasi penipuan lowongan kerja di Bekasi, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (29/7/2023) :

1. Siap Pasang Badan

Achmad menjelaskan, ia pertama kali mendapatkan pesanan dari konsumen bernama Gira. Ia kemudian langsung ke titik penjemputan di sebuah ruko di kawasan Galaxy, Bekasi Selatan.

Ia telah mengetahui daerah tersebut merupakan tempat penipuan dengan modus lowongan kerja.

Dalam aplikasi ojek online itu, kata Achmad, konsumen mengabari untuk membantunya pergi dari lokasi tersebut. Achmad pun langsung membantunya.

“Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan ya sudah kita pasang badan. Mau kita lawan segala macam namanya ojol kan banyak teman,” kata Achmad kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

2. Antar ke Stasiun Kranji

Sesampainya di lokasi, ia melihat penumpangnya keluar dari ruko dengan lari. Ia kemudian langsung tancap gas untuk membawa penumpangnya pergi dari lokasi tersebut. Penumpang tersebut diantar ke stasiun.

“Saya antar ke Stasiun Kranji,” ujarnya.

3. Penumpang Gemetaran

Achmad mengungkapkan, penumpangnya datang ke tempat itu untuk mendapatkan pekerjaan. Bukannya mendapatkan pekerjaan, penumpangnya malah dimintakan sejumlah uang.

“Makanya pada saat itu dia (penumpang) ngerasa itu adalah loker penipuan. Itulah yang menyebabkan dia gemeteran,” ucapnya.