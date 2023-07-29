Heboh! Dikira Kuburan Bayi, Ternyata Berisi Kucing Polisi Sempat Police Line

BOGOR - Warga Jembatan 1, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sempat dihebohkan dengan adanya kuburan yang mencurigakan yang dibuat oleh pasangan suami istri. Alih-alih mayat manusia, rupayanya yang dikuburkan adalah kucing peliharaan.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Ariani mengatakan, berawal dari laporan kuburan mencurigakan di lahan pribadi milik warga pada Kamis 27 Juli 2023. Dicurigai, kuburan berisi jenazah bayi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beberapa waktu lalu.

"Info awalnya laporan bahwa ada dicuriga ada bayi yang dikubur di sini. Karena memang ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang gali tanah sekitar. Terus kembali dan balik lagi. Sehingga dicurigain masyarakat diduga kuburan bayi," kata Ariani, Jumat (28/7/2023).

Mendapat laporan tersebut, pihaknya bergegas menindaklanjuti dengan memberi garis polisi. Selanjutnya, pagi tadi pihaknya bersama dengan warga sekitar menggali kuburan tersebut.