Diduga Gegara Game, Remaja 15 Tahun Nekat Gorok Lehernya Sendiri

SULA - Remaja dengan inisial AF (15) ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Sabtu (29/7/2023).

AF ditemukan tewas bunuh diri dengan luka sayatan pada bagian leher.

Saksi SF (28) mendengar anaknya inisial MI melihat ada darah sembari menunjuk ke arah rumah berdekatan dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Merasa penasaran saksi pertama mendatangi rumah TKP dan melihat korban sudah dalam kondisi kaku dan berlumuran darah tergeletak dilantai. Selanjutnya, saksi pertama berlari keluar sambil teriak minta tolong kepada warga sekitar.

Kemudian saksi lain yang mendengar teriakan langsung menuju TKP dan melihat korban tergeletak berlumuran darah serta terdapat sebilah pisau di samping korban.