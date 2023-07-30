Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sopir Truk Batubara Ditemukan Tewas di Dalam Mobil

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:01 WIB
Sopir Truk Batubara Ditemukan Tewas di Dalam Mobil
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAMBI - Seorang sopir truk angkutan batubara ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil miliknya. Korban ditemukan warga di Jalan Lintas Jambi Bulian, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Sabtu (29/7/2023).

Menurut Kapolres Muarojambi, AKBP Muharman Artha, sopir angkutan batubara mengendarai mobil truk jenis Mitsubishi Canter warna Kuning BH 8035 FA.

"Sopir angkutan batubara yang ditemukan meninggal dunia itu bernama Darmansyah (42) warga Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi," ungkapnya, Sabtu (29/7/2023).

Dia mengisahkan, saat itu salah seorang warga melintas di lokasi tersebut. Sedangkan saat kejadian, jalanan sedang macet.

Namun, mendadak mobil truk angkutan batubara itu menabrak mobil truk box ekspedisi. Setelah itu sopir mobil truk box ekspedisi ini turun dari mobil dan melihat kondisi mobilnya.

"Setelah dilihat, mobil truk box ekspedisi ini tidak mengalami kerusakan. Lalu sopir melanjutkan perjalanannya," ujarnya.

Warga yang di lokasi kejadian curiga melihat sopir truk angkutan batubara itu yang tidak turun dari mobilnya.

