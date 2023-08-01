Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Spiritual Mbah Moen, Ulama Kharismatik yang Jasadnya Utuh Usai Dimakamkan 4 Tahun

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:04 WIB
Perjalanan Spiritual Mbah Moen, Ulama Kharismatik yang Jasadnya Utuh Usai Dimakamkan 4 Tahun
KH Maimoen Zubair (Foto: Ist)
A
A
A

SOSOK KH Maimoen Zubair, namanya termasyur sebagai ulama Tanah Air. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. 

Lahir pada Kamis Legi bulan Sya'ban tahun 1347 H bertepatan tanggal 28 Oktober 1928 di Desa Karang Mangu Kecamatan Sarang, Jawa Tengah. Sebagaimana dilansir dari NU online.

Orangtua KH Maimoen Zubair bukan orang sembarangan, ibunya Nyai Mahmudah merupakan putri dari Kiai Ahmad bin Syu’aib, ulama kharismatik yang teguh memegang pendirian. Sedangkan Kiai Zubair merupakan murid kinasih Syeikh Sa’id Al-Yamani serta Syeikh Hasan Al-Yamani Al- Makky.

Secara genealogi keilmuan, Mbah Zubair merupakan ulama yang cukup disegani. Kematangan ilmu KH Maimoen Zubair tidak ada satupun yang meragukan.

Sejak balitan, KH Maimoen Zubair sudah dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama. Bahkan, ia diasuh langsung oleh ayahnya untuk menghafal dan memahami ilmu Sharaf, Nahwu, Fiqih, Manthiq, Balaghah, dan bermacam Ilmu Syara’ lainnya. Semua itu dilakukan KH Maimoen Zubair sebelum dirinya menginjak remaja.

Mbah Moen begitu biasa disapa memang memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat luar biasa. Hal tersebut membawanya menuju pribadi yang dewasa. Bahkan, sampai usia ke 91 tahun daya ingatnya masih segar.

Pada usia sekitar 17 tahun, Mbah Moen sudah hafal di luar kepala nadzam Al-Jurumiyyah, Imrithi, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharotut Tauhid, Sullamul Munauroq, serta Rohabiyyah fil Faroidl.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126396/okami-Z9GT_large.jpg
Okami Jadi Anjing Termahal di Dunia, Laku Terjual Rp95 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/519/3017422/heboh-penampakan-awan-mirip-ubur-ubur-di-langit-jember-GmgfHPWOVE.jpg
Heboh Penampakan Awan Mirip Ubur-Ubur di Langit Jember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/510/3017414/unik-4-pasang-pengantin-nikah-bareng-dengan-mahar-kepala-kambing-F5yL1Pui8j.jpg
Unik, 4 Pasang Pengantin Nikah Bareng dengan Mahar Kepala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/519/2998496/unik-ada-pohon-pisang-bertongkol-6-di-sumenep-3n9RMUlSUc.jpg
Unik! Ada Pohon Pisang Bertongkol 6 di Sumenep
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/519/2988479/menapaki-masjid-di-madura-konon-dibangun-dalam-semalam-dan-kerap-dijadikan-tempat-sumpah-pocong-GBYMt1kKaR.jpg
Menapaki Masjid di Madura, Konon Dibangun dalam Semalam dan Kerap Dijadikan Tempat Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/337/2898778/mengenal-panglima-jilah-pemimpin-puluhan-ribu-pasukan-merah-suku-dayak-DLrRIwkW6J.jpeg
Mengenal Panglima Jilah, Pemimpin Puluhan Ribu Pasukan Merah Suku Dayak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement