HOME NEWS SULSEL

Pemuda Dikeroyok hingga Tewas di Hotel Makassar, 3 Pelaku Ditangkap

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |01:33 WIB
Pemuda Dikeroyok hingga Tewas di Hotel Makassar, 3 Pelaku Ditangkap
Pelaku pengeroyokan di Makassar ditangkap. (MPI/Abdullah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Polrestabes Makassar mengungkap kasus pengeroyokan berujung tewasnya seorang pemuda di salah satu hotel melati di Kota Makassar, Minggu dini hari (30/7/2023). Tiga pelaku berhasil ditangkap dan satu lainnya masih buron.

Ketiga pelaku diamankan di tempat berbeda. Mereka pun hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam press rilis di Mapolrestabes Makassar, Senin (31/7/2023).

Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib mengemukakan, Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu (30/7/2023) sekira pukul 00.00 Wita.

Menurutnya, korban yang sempat dibawa ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa itu dipicu adanya kesalahpahaman dari pelaku yang saat itu akan melakukan penganiayaan terhadap salah seorang perempuan sampai melarikan diri ke parkiran, kemudian dikejar pelaku.

“Sebenarnya korban ini ingin memisahkan menghalangi pelaku karena akan menganiaya perempuan, tetapi pelaku ini langsung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan sehingga korban dianiaya dan mengalami luka-luka,” ujarnya.

Dari hasil penyidikan polisi berhasil mengamankan 3 pelaku yang masing-masing berinisial RS, RM dan MY.

“Dari 3 pelaku ini, masih ada salah satu pelaku yang masih dalam pengejaran. Motifnya sebenarnya dari kesalahpahaman karena antara korban dan pelaku tidak saling mengenal,” katanya.

Pihaknya pun menduga, lokasi penganiayaan dan pengeroyokan itu menjadi tempat transaksi prostitusi. Namun, hal itu masih dalam proses pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada, termasuk perempuan yang terkait para pelaku ini masih dalam pencarian.

“Ini masih proses pendalaman karena perempuan ini belum kita dapat, sementara baru 3 tersangka yang melakukan pengeroyokan. Mereka pendatang yang sama-sama dengan pelaku utama,” ujarnya.

