Perasaan Haru dan Bahagia Terpancar saat Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan saat Kemerdekaan RI

JAKARTA – Perasaan haru dan bahagia terpancar saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Momen ini terjadi saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No.56 pada 17 Agustus 1945.

Kala itu, Hatta dan sejumlah pemuda turut hadir menyaksikan proses pembacaan proklamasi. Meski tanpa diiringi musik, namun hampir semua pihak yang hadir ikut mengucurkan air mata bahagia karena terbawa suasana.

Hal ini terungkap di dalam buku ‘Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik’, karya Adhe Riyanto.

Usai pembacaan proklamasi, alih alih situasi menjadi tenang, namun yang terjadi malah situasi Jakarta menjadi terancam.

Hal itu disebabkan oleh adanya bentrokan diantara laskar rakyat dan pemuda melawan pasukan Jepang. Soekarno pun berusaha mencari cara supaya situasi Jakarta tidak menjadi semakin gawat.

Menurut pemuda, meski berita kemerdekaan sudah menyebar namun rakyat belum melihat adanya perubahan. Akhirnya, pada 19 September 1945, Soekarno berpidato di Lapangan Ikada, Jakarta. Acara ini dihadiri ribuan rakyat yang memekikkan teriakan, “Merdeka! Merdeka!”.