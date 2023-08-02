Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Bersejarah Teks Proklamasi Disusun saat Bulan Suci Ramadan di Rumah Maeda

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:01 WIB
Momen Bersejarah Teks Proklamasi Disusun saat Bulan Suci Ramadan di Rumah Maeda
Ilustrasi kemerdekaan Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Momen bersejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia berlangsung saat Bulan Suci Ramadhan 1364 Hijriah.

Diketahui, Bung Karno dan Bung Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Shoso atau Laksamana Muda (Laksda) Tadashi Maeda. Dia adalah seorang perwira tinggi Kaigun (Angkatan Laut) Jepang yang bersimpati dengan upaya kemerdekaan Indonesia.

Malam itu Bung Karno, Bung Hatta dan ada juga Achmad Soebardjo baru saja lembur merampungkan teks Proklamasi setelah dipikirakan semalaman. Kemudian teks itu diketik Sayuti Melik, di rumah Maeda.

Rumah Maeda memang menjadi safe house pascasejumlah kejadian teror pemuda hingga penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.

Di sebuah ruang besar di rumah Maeda itu, Soekarno-Hatta dan Soebardjo berpikir keras bersilang pendapat dalam menyusun teks proklamasi. Apa yang mereka kerjakan menentukan arah bangsa Indonesia pascamerdeka.

Sementara para pemuda lainnya yang menunggu di ruang tamu, sembari menghitung waktu sampai memasuki waktu makan sahur. Baru sekira lewat pukul 04.00 WIB subuh, teks proklamasi dirampungkan.

Halaman:
1 2
      
