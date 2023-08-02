Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Dua Motor di Jambi, Dua Orang Tewas Seketika

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |00:59 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAMBI - Kecelakaan maut antara pengendara sepeda motor Beat dan Revo terjadi di Jalan Lintas Sumatra di dekat dealer Toyota Paal 10, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Kota Jambi, Seiasa (1/8/2023).

Dua orang tewas di tempat, yakni pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Beat. Sedangkan pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami luka–luka.

"Kejadiannya Selasa siang tadi yang melibatkan dua sepeda motor jenis Honda Beat dengan Honda Revo," ungkap Kasatlantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahman, Selasa (1/8/2023).

Dia menceritakan, sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BH 5007 IP datang dari arah Simpang Paal X hendak menuju ke arah gapura batas Kota Jambi.

Sesampainya di dekat dealer Toyota Paal X, sepeda motor yang dikendarai Sayuti (46) dan yang dibonceng Usman (67) hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya dari sebelah kanan jalan.

Namun, kendaraan roda dua tersebut hilang kendali. Sementara disaat saat bersamaan datang sepeda motor Honda Revo BH 2701 ZQ dari arah gapura batas Paal X.

