HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Calo Penipuan PPDB 2023 Banten Ditangkap, Minta Belasan Juta Rupiah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Calo Penipuan PPDB 2023 Banten Ditangkap, Minta Belasan Juta Rupiah
Calo PPDB 2023 ditangkap. (Ist)
SERANG - Praktik percaloan terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Banten. Dalam hal ini, pelaku menjanjikan korbannya dapat meloloskan anaknya ke sekolah menengah atas (SMA) favorit.

Berikut 5 fakta percaloan PPDB 2023 di Banten, sebagaimana dirangkum pada Rabu (3/8/2023) :

1. Janjikan Masuk Sekolah Favorit

Pelaku berinisial AH (47) menjanjikan korbannya dapat membantu anaknya masuk ke SMA favorit di Serang. AH menjadi calo PPDB online untuk memasukkan anak korban ke SMAN 1 Kota Serang, Banten.

2. Minta Rp11 Juta

Agar dapat masuk ke sekolah favorit, pelaku yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyakarat di Kota Serang itu meminta uang belasan juta rupiah ke korban.

"Kepada korbannya yakni orang tua calon murid, AH meminta sejumlah uang masuk ke SMAN 1 Kota Serang Rp11 juta," kata Kapolsek Serang, Kompol Tedy Heru Murtian.

3. Tidak Masuk ke Sekolah Favorit

Tedy mengatakan, pelaku ternyata tidak bisa memasukkan anak korban ke SMA tersebut, seperti yang sudah dijanjikan.

"Pelaku akhirnya memasukkan anak korban ke SMA 1 Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, baru setelah satu semester janji pelaku akan membantu memindahkan anak korban ke SMAN 1 Kota Serang," ujar Tedy.

Topik Artikel :
Calo Serang PPDB 2023 PPDB Penipuan
