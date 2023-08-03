Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bejat! Pria Ini Cabuli Adik Ipar Sendiri yang Masih SD hingga 3 Tahun

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |03:31 WIB
Bejat! Pria Ini Cabuli Adik Ipar Sendiri yang Masih SD hingga 3 Tahun
A
A
A

PAMEKASAN - Seorang pria di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur diduga gauli adik iparnya sendiri yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku S (24) warga Pamekasan terhadap MW (11) ternyata sudah berulang kali.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Eka Purnama menjelaskan Kronologi awal, pelaku mencabuli korban yang masih bocah itu tiga tahun lalu sekitar tahun 2021.

"Saat itu kondisi rumah sedang sepi, pelaku masuk ke kamar korban dan mulai merayu dengan iming-iming diberikan uang," katanya Kamis (3/7/2023)

Lebih lanjut Eka, Akibat rayuan dan ancaman sang kakak ipar, korban tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga pelaku langsung melancarkan aksinya untuk memuaskan hasrat birahinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement