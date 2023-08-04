4 Fakta Jokowi Jajal LRT Jabodebek dari Depok hingga Dukuh Atas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri dan gubernur menjajal sekaligus meninjau LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Harjamukti Depok hingga Dukuh Atas, Kamis (3/8/2023).

Okezone merangkum 4 fakta Jokowi jajal LRT. Berikut ulasannya:

1. Jajal LRT, Jokowi Didampingi Sejumlah Menteri

Jokowi tiba di Stasiun Harjamukti sekitar pukul 08.18 WIB. Tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

2. Jokowi Jajal LRT dari Stasiun Harjamukti sampai Dukuh Atas

Jokowi pun langsung menjajal LRT Jabodebek tersebut. Perjalanan LRT itu dari Stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan berakhir di Dukuh Atas.

3. LRT Jabodebek Dapat Beroperasi Tanpa Masinis

Jokowi tiba di stasiun Cawang sekitar pukul 08.43 WIB. Jokowi kembali melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cawang menuju ke Stasiun Dukuh Atas pada pukul 08.55 WIB.