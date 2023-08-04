Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Kakek Meninggal dengan Posisi Sujud di Depan Rumah Tetangganya

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:04 WIB
Heboh! Kakek Meninggal dengan Posisi Sujud di Depan Rumah Tetangganya
Seorang kakek ditemukan meninggal dalam posisi sujud di depan rumah tetangga (Foto : iNews)
A
A
A

JEMBER - Seorang kakek meninggal dalam posisi sujud di depan rumah tetangganya. Sebelum meninggal, sang kakek diketahui memiliki penyakit dalam dan kerap kambuh.

Dalam video amatir milik warga, nampak sang kakek bernama Hidayatullah (64), warga Kelurahan Gebang, Patrang, Jember, dalam kondisi mirip orang sedang sujud yang di ketahui sudah tak bernyawa di depan rumah tetangganya.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut takut untuk memegang jasad korban dan memilih langsung menghubungi pihak Polsek Patrang, Kamis (3/8/2023).

Hingga akhirnya, bersama tim inavis, Polsek Patrang melakukan olah TKP. Dari penyelidikan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

Namun, untuk mengetahui motif pasti penyebab kematian tersebut, jasad Hidayatullah dibawa ke Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember untuk diautopsi.

Menurut salah seorang warga bernama Ishak, posisi kematian dengan sujud bisa jadi hal yang baik bagi Hidayatullah untuk menghadap Sang Pencipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kakek meninggal sujud Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement