JEMBER - Seorang kakek meninggal dalam posisi sujud di depan rumah tetangganya. Sebelum meninggal, sang kakek diketahui memiliki penyakit dalam dan kerap kambuh.
Dalam video amatir milik warga, nampak sang kakek bernama Hidayatullah (64), warga Kelurahan Gebang, Patrang, Jember, dalam kondisi mirip orang sedang sujud yang di ketahui sudah tak bernyawa di depan rumah tetangganya.
Warga yang mengetahui kejadian tersebut takut untuk memegang jasad korban dan memilih langsung menghubungi pihak Polsek Patrang, Kamis (3/8/2023).
Hingga akhirnya, bersama tim inavis, Polsek Patrang melakukan olah TKP. Dari penyelidikan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
Namun, untuk mengetahui motif pasti penyebab kematian tersebut, jasad Hidayatullah dibawa ke Rumah Sakit Dokter Soebandi Jember untuk diautopsi.
Menurut salah seorang warga bernama Ishak, posisi kematian dengan sujud bisa jadi hal yang baik bagi Hidayatullah untuk menghadap Sang Pencipta.