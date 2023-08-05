Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Kabel Listrik di Indonesia Terlihat Semrawut?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:20 WIB
Kenapa Kabel Listrik di Indonesia Terlihat Semrawut?
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa kabel listrik di Indonesia terlihat semrawut menarik diulas. Pasalnya ada negara yang memiliki kabel listrik tidak semrawut, bahkan mereka terlihat rapi dalam pemasangannya.

Adapun, kabel-kabel listrik yang semrawut di pinggir jalan juga sangat berbahaya. Tidak jarang terjadi kasus listrik mati karena kecelakaan yang mengenai kabel di pinggir jalan.

Lantasa kenapa kabel listrik di Indonesia terlihat semrawut? Simak penjelasannya di sini. Berdasarkan ucapan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan bahwa sejatinya bukan kabel listrik yang membuat semrawut.

Menurutnya, yang membuat kabel-kabel di jalanan semrawut adalah banyaknya kabel fiber optik dari berbagai provider internet yang dipasang asal-asalan. Ditambah lagi, beberapa kabel internet yang sudah tidak digunakan terus dibiarkan terpasang di tiang.

Terkait dengan kabel dibawah tanah, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa sebenarnya telah ada beberapa tempat di Indonesia yang menempatkan kabel di bawah tanah. Contohnya di kawasan Lippo, Jakarta dan sebuah perumahan elit di Bandung yang kesemuanya memiliki tegangan hingga 150 kilovolt.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
