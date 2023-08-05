Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pierre Tendean, Lakukan Aksi Heroik Selamatkan AH Nasution hingga Menyusup ke Malaysia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:01 WIB
Kisah Pierre Tendean, Lakukan Aksi Heroik Selamatkan AH Nasution hingga Menyusup ke Malaysia
Pierre Tendean (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pierre Andreas Tendean diketahui pernah melakukan aksi infiltrasi atau penyusupan ke Malaysia. Hal ini terungkap dalam ‘Ensiklopedia Pahlawan Nasional’ serta buku ‘Pierre Tendean Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi’.

Seperti diketahui, nama Pierre Tendean identik dengan peringatan G30S PKI. Tendean merelakan nyawanya ketika menjaga Jenderal AH Nasution setelah dirinya ditangkap Pasukan Cakrabirawa.

Tendean Pierre Tendean lahir 21 Februari 1939 di Jakarta. Sejak kecil, Pierre Tendean memiliki sifat-sifat yang menyenangkan yakni rendah hati, suka bergaul dan suka menolong. Karena itu ketika masih duduk dibangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun ketika menjadi Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD), dirinya selalu banyak mempunyai teman dan disayangi oleh guru, pimpinan sekolah dan instrukturnya.

Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik tahun 1962, Tendean menjabat Komandan Peleton Batalyon Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan di Medan. Dia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia dalam operasi Dwikora.

Ketika di Malaysia, mereka tidak mendapat fasilitas mewah. Kadang hanya dengan bekal tenda, mereka melakukan tugas yang penuh risiko untuk ibu pertiwi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183810//durian-qxzO_large.jpg
Malaysia Kaji dan Proses Durian Jadi Buah Nasional  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182537//kapal-JS7P_large.jpg
Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182476//ilustrasi-iNXK_large.jpg
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180640//menara_petronas_3_di_kuala_lumpur_mengalami_kebakaran-neIW_large.jpg
Menara 3 Petronas Kebakaran, Asap Mengepul dari Puncak Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180476//sejarah-P8K3_large.jpg
Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, PSI: Soeharto Berhasil Tumpas G30S PKI!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement