Kisah Pierre Tendean, Lakukan Aksi Heroik Selamatkan AH Nasution hingga Menyusup ke Malaysia

JAKARTA – Pierre Andreas Tendean diketahui pernah melakukan aksi infiltrasi atau penyusupan ke Malaysia. Hal ini terungkap dalam ‘Ensiklopedia Pahlawan Nasional’ serta buku ‘Pierre Tendean Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi’.

Seperti diketahui, nama Pierre Tendean identik dengan peringatan G30S PKI. Tendean merelakan nyawanya ketika menjaga Jenderal AH Nasution setelah dirinya ditangkap Pasukan Cakrabirawa.

Tendean Pierre Tendean lahir 21 Februari 1939 di Jakarta. Sejak kecil, Pierre Tendean memiliki sifat-sifat yang menyenangkan yakni rendah hati, suka bergaul dan suka menolong. Karena itu ketika masih duduk dibangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun ketika menjadi Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD), dirinya selalu banyak mempunyai teman dan disayangi oleh guru, pimpinan sekolah dan instrukturnya.

Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik tahun 1962, Tendean menjabat Komandan Peleton Batalyon Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan di Medan. Dia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia dalam operasi Dwikora.

Ketika di Malaysia, mereka tidak mendapat fasilitas mewah. Kadang hanya dengan bekal tenda, mereka melakukan tugas yang penuh risiko untuk ibu pertiwi.