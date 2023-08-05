Dance Sport Binaan Partai Perindo Sumsel Raih Medali Emas di Malaysia

PARTAI Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mendukung program pemerintah dengan melakukan kegiatan pola asuh kepada dan siap menjadi bapak angkat para atlet. Salah satunya cabang Dance Sport yang berhasil mendapatkan medali emas di Malaysia.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera.

Tidak hanya berbasis di bidang UMKM, Partai Perindo juga melakukan pola asuh kepada para atlet dan siap menjadi bapak asuh agar atlet dapat berprestasi baik di tingkat daerah ke tingkat nasional maupun internasional.

