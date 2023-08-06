Kisah Ledakan Bom Atom di Hiroshima dan Sosok Bayangan Hitam yang Misterius

JAKARTA – Bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 silam menimbulkan sebuah misteri besar pada masanya, yakni bayangan hitam manusia di tembok.

Bayangan hitam tersebut ditemukan berserakan di trotoar dan bangunan di Hiroshima dan Nagasaki, dua kota terbesar di Jepang. Bayangan tersebut menjadi sejarah bom atom yang diledakkan di masing-masing kota pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Lalu, bagaimana bayangan-bayangan ini bisa muncul?

Michael Hartshorne, pengawas emeritus Museum Nasional Ilmu Pengetahuan dan Sejarah Nuklir di Albuquerque, New Mexico, dan profesor emeritus radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas New Mexico menyebut bahwa bayangan tersebut tercipta karena adanya panas yang kuat.

"Ketika setiap bom meledak, cahaya dan panas yang kuat menyebar dari titik ledakan. Benda-benda dan orang-orang yang berada di jalurnya melindungi benda-benda di belakangnya dengan menyerap cahaya dan energi dan Cahaya di sekitarnya, dan ini memutihkan beton atau batu di sekitar bayangan," jelasnya, seperti dilansir Live Science.

Dengan kata lain, bayangan yang tampak menakutkan itu sesungguhnya adalah tampilan manusia yang ada di dekat trotoar atau bangunan, sebelum terjadi ledakan nuklir. Hanya saja, permukaan lainnya diputihkan, sehingga membuat area yang berwarna secara teratur terlihat seperti bayangan gelap.

Energi intens yang dilepaskan selama ledakan atom adalah hasil dari fisi nuklir. Menurut Atomic Heritage Foundation, hal ini terjadi ketika sebuah neutron menabrak inti atom berat, seperti isotop uranium 235 atau plutonium 239. Selama tabrakan, inti elemen akan terpecah, melepaskan sejumlah besar energi. Tabrakan awal memicu reaksi berantai yang terus berlanjut hingga semua materi induk habis.