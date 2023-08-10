Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Tragis Edmund Ironside, Raja Inggris yang Tewas Dibunuh Saat Buang Hajat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |02:01 WIB
Kisah Tragis Edmund Ironside, Raja Inggris yang Tewas Dibunuh Saat Buang Hajat
RAJA Edmund Ironside menjadi salah satu Raja Inggris dengan masa pemerintahan terpendek. Namun, dia dikenal karena kematiannya tragisnya, yang menurut legenda, terjadi di dalam toilet ketika dia sedang buang air.

Dilansir dari Ancient Origin, Edmund Ironside naik tahta di tengah masa penuh gejolak dalam sejarah Inggris. Dia adalah putra Æthelred the Unready, seorang raja Anglo-Saxon yang dikenang karena ketidakmampuannya melindungi Inggris dari serangan brutal invasi Viking Denmark.

Permusuhan antara Inggris dan Viking yang terasa, terutama setelah dipicu peristiwa Pembantaian Hari St. Brice pada November 1002. Pembantaian yang didalangi oleh Æthelred itu mengakibatkan kematian saudara perempuan dari musuh terbesarnya, Raja Denmark Sweyn Forkbeard.

Forkbeard akhirnya menang dan memaksa Æthelred melarikan diri ke pengasingan pada 1013, dan menjadi raja Denmark pertama di Inggris. Namun, setelah dia meninggal lima pekan kemudian, Æthelred segera kembali ke Inggris dan terlibat konflik bertahun-tahun dengan putra Forkbeard, Cnut.

Edmund bertakhta menyusul kematian Æthelred pada April 1016 dalam pemerintahan singkat yang dirusak oleh rangkaian peperangan. Dia dikalahkan dalam Pertempuran Assandun, meskipun usahanya yang gagah berani membuatnya mendapat julukan Edmund Ironside.

