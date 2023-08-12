Fakta Satu Kampung di Karawang Kecanduan Narkoba, dari Bocah hingga Nenek-Nenek

KARAWANG - Jerat narkoba tak mengenal batas. Siapa saja bisa terjerumus menggunakan barang haram tersebut.

Bahkan, satu desa di Karawang menjadi korbannya. Hampir seluruh warga di desa itu jadi pecandu narkoba jenis obat khusus tertentu (OKT). Berikut faktanya:

1. Satu kampung jadi pecandu

Hampir seluruh warga Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang jadi pecandu narkoba jenis obat khusus tertentu (OKT).

Bahkan, mulai anak-anak hingga manula setiap hari meminum obat keras tramadol dan hexymer. Kebiasaan meminum obat keras tertentu berakhir ketika polisi berhasil meringkus 2 orang pengedarnya.

2. Warga berkelakuan aneh

Menurut Kepala Desa Mulyajaya, Endang Macan Kumbang, mengatakan sebelumnya sempat curiga ketika sejumlah warganya berkelakuan aneh. Kemudian setelah ditelusuri diketahui jika warganya mengkonsumsi pil yang dibeli dari seorang pemuda.

"Saya curiga karena banyak warga saya berkelakuan eneh dan setelah kami telusuri ternyata mereka mengkonsumsi pil setiap harinya," kata Endang saat memberi keterangan di Mapolres Karawang, Jumat (11/8/2023).