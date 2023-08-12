Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fakta Satu Kampung di Karawang Kecanduan Narkoba, dari Bocah hingga Nenek-Nenek

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:18 WIB
Fakta Satu Kampung di Karawang Kecanduan Narkoba, dari Bocah hingga Nenek-Nenek
Satu desa di Karawang kecanduan narkoba/Foto: Freepik
A
A
A

 

KARAWANG - Jerat narkoba tak mengenal batas. Siapa saja bisa terjerumus menggunakan barang haram tersebut.

Bahkan, satu desa di Karawang menjadi korbannya. Hampir seluruh warga di desa itu jadi pecandu narkoba jenis obat khusus tertentu (OKT). Berikut faktanya:

 BACA JUGA:

1. Satu kampung jadi pecandu

Hampir seluruh warga Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang jadi pecandu narkoba jenis obat khusus tertentu (OKT).

Bahkan, mulai anak-anak hingga manula setiap hari meminum obat keras tramadol dan hexymer. Kebiasaan meminum obat keras tertentu berakhir ketika polisi berhasil meringkus 2 orang pengedarnya.

 BACA JUGA:

2. Warga berkelakuan aneh

Menurut Kepala Desa Mulyajaya, Endang Macan Kumbang, mengatakan sebelumnya sempat curiga ketika sejumlah warganya berkelakuan aneh. Kemudian setelah ditelusuri diketahui jika warganya mengkonsumsi pil yang dibeli dari seorang pemuda.

"Saya curiga karena banyak warga saya berkelakuan eneh dan setelah kami telusuri ternyata mereka mengkonsumsi pil setiap harinya," kata Endang saat memberi keterangan di Mapolres Karawang, Jumat (11/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement