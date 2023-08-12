Ferdy Sambo Dipenjara Seumur Hidup, Keluarga Brigadir J Pikirkan Restitusi

MUAROJAMBI - Pasca Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan penjara seumur hidup Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dari hukuman mati, keluarga korban masih pikirkan terkait restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana.

"Kami masih berkonsultasi kepada kuasa hukum kita terkait restitusi. Jadi belum bisa memberikan jawaban," ujar Ayah mendiang Brigadir J, Samuel Hutabarat, Sabtu (12/8/2023).

Menurutnya, yang namanya kehilangan nyawa anak adalah kerugian tidak terhingga.

"Apalagi kehilangan nyawa yang terpaksa. Nyawa tersebut yang tidak ternilai harganya," ungkap Samuel.

Karena itu, dirinya masih akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya, langkah apa selanjutnya?

"Kami harus berhati-hati, masih koordinasi dengan tim kuasa hukum," bebernya.

Diakuinya, pihak keluarga masih terpukul dan sangat kehilangan atas tragedi pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo CS pada 8 Juli tahun lalu.