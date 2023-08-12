Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Lansia Tewas Terbakar di Ruko Depan Mapolres Singkawang

Rizki Kurnia , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:04 WIB
Tragis, Lansia Tewas Terbakar di Ruko Depan Mapolres Singkawang
Petugas mengevakuasi lansia yang tewas terbakar di Singkawang (Foto: Rizki Kurnia)
A
A
A

SINGKAWANG - Seorang pria lansia bernama Bernadus A ditemukan meninggal dunia akibat terbakar di sebuah ruko tua, tempat tinggalnya di Jalan Firdaus 2 di depan Mapolres Singkawang.

Lansia berusia 74 tahun ini ditemukan tim pemadam kebakaran ketika sedang berusaha memadamkan kebakaran. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi berbaring di atas kasur yang terbakar.

Sementara saat terjadi kebakaran, pintu terkunci dari dalam. Korban diketahui tinggal seorang diri di ruko tua tersebut dan bekerja serabutan di sekitar tempat tinggalnya.

"Korban di sini tinggal 20 tahunan, korban kondisinya sih sehat," ujar Ketua RT 42 Dwi Archie Adnan.

Saat ini, pihak Satreskrim Polres Singkawang masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan korban.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
