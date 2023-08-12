Tragis, Lansia Tewas Terbakar di Ruko Depan Mapolres Singkawang

SINGKAWANG - Seorang pria lansia bernama Bernadus A ditemukan meninggal dunia akibat terbakar di sebuah ruko tua, tempat tinggalnya di Jalan Firdaus 2 di depan Mapolres Singkawang.

Lansia berusia 74 tahun ini ditemukan tim pemadam kebakaran ketika sedang berusaha memadamkan kebakaran. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi berbaring di atas kasur yang terbakar.

BACA JUGA: Kebakaran di Kawasan Pengasinan Ikan Muara Angke Diduga Akibat Korsleting Listrik

Sementara saat terjadi kebakaran, pintu terkunci dari dalam. Korban diketahui tinggal seorang diri di ruko tua tersebut dan bekerja serabutan di sekitar tempat tinggalnya.

"Korban di sini tinggal 20 tahunan, korban kondisinya sih sehat," ujar Ketua RT 42 Dwi Archie Adnan.

Saat ini, pihak Satreskrim Polres Singkawang masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan korban.

(Arief Setyadi )