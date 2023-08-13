Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Berhijab Terekam Kamera CCTV Curi Uang di Toko Pakaian

Ade Sata , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |02:31 WIB
Wanita Berhijab Terekam Kamera CCTV Curi Uang di Toko Pakaian
Illustrasi (foto: dok freepik)
PALANGKARAYA - Seorang wanita berhijab terekam kamera CCTV mencuri uang tunai Rp4 juta di sebuah toko pakaian di Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura membeli pakaian dan memanfaatkan situasi sepi, untuk mengambil uang yang diletakkan di dalam etalase pakaian pada ruang kasir.

Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita berhijab. Pelaku yang datang ke toko berpura-pura membeli pakaian sambil memperhatikan sekelilingnya, sesekali aksinya tertunda karena ada pembeli yang lewat.

Namun, setelah suasana sepi pelaku kembali melancarkan aksinya mengambil dompet berisi uang tunai lebih dari Rp4 juta, yang ada di dalam atalase pakaian pada ruang kasir dan bergegas kabur sambil mambawa hasil curian.

Karyawan toko yang panik setelah mengetahui uang hasil penjualan pakaian hilang langsung menghubungi bosnya, untuk memeriksakan rekaman CCTV hingga akhirnya terlihat wanita tersebut yang melakukan pencurian.

“Saya hubungi bos, dan melakukan pemeriksaan kamera CCTV dan terlihat ibu berkerudung yang mengambilnya,” kata karyawan toko, Rusniawati.

Kasus pencurian uang tunai di toko pakaian ini telah dilaporkan ke Polsek Pahandut Palangkaraya, pemilik toko pun berharap pelaku segera bisa ditangkap.

(Awaludin)

      
