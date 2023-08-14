Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Maroko Diselimuti Langit Merah Darah Dampak Badai Pasir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |10:45 WIB
Viral Maroko Diselimuti Langit Merah Darah Dampak Badai Pasir
Foto: X/@volcaholic1.
A
A
A

MARRAKESH - Badai pasir melanda Maroko membuat bisnis terhenti dan menewaskan satu orang, lapor media lokal.

Video dari kejadian apokaliptik yang terjadi pada Kamis, (10/8/2023), diposting online menunjukkan langit tertutup kabut merah tua dan jalan-jalan diguyur cahaya oranye.

Direktorat Jenderal Meteorologi menyatakan bahwa angin kencang yang mengoyak kota mencapai kecepatan hingga 80 kilometer per jam, menumbangkan pepohonan.

"Seorang pemuda berusia 18 tahun kehilangan nyawanya setelah sebuah pohon tumbang menimpanya di daerah Belk Street dekat Jemaa el-Fna Square," kata laporan media lokal yang dilansir RT, menambahkan bahwa seorang pria lain nyaris tertabrak.

Marrakesh, tujuan wisata populer yang menampung lebih dari satu juta orang, saat ini juga mengalami rekor gelombang panas, dengan suhu melebihi 48 derajat Celcius pada siang hari.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
Badai Pasir Maroko viral
