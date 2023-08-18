Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Prabu Jayabaya untuk Masa Kini: Yang Baik Terlihat, yang Buruk Tampak

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |05:11 WIB
Ramalan Prabu Jayabaya untuk Masa Kini: Yang Baik Terlihat, yang Buruk Tampak
Prabu Jayabaya ramalkan situasi masa kini/Foto: Perpustakaan DKI
A
A
A

 

JAKARTA - Prabu Jayabaya terkenal akan ramalannya yang melegenda. Jayabaya pernah meramal soal empat zaman yang akan terjadi.

Ramalan Jayabaya ini kemudian coba dibedah oleh Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara (Lokantara) Dr. Purwadi. Empat zaman itu adalah Kartoyugo, Partoyugo, Kaliyugo, Kalisengsoro. Demikian dilansir dari laman Kagama.

 BACA JUGA:

Dari keempat zaman itu, Zaman Kalisengsoro-lah yang dianggap mencerminkan kondisi saat ini yaitu saat Virus Corona menginfeksi seluru dunia.

“Pada zaman Kalisengoro, banyak sekali berita hoaks berseliweran. Orang berbohong dengan media sosial,” ucap Purwadi.

 BACA JUGA:

“Informasi dan teknologi jadi alat tipu-tipu. Handphone, internet, email, radio, televisi digunakan untuk saling serang. Ujung ujungnya banyak korban.”

“Apalagi saat ada bencana dunia. Wabah penyakit menular. Lantas diolah untuk membuat gaduh dan kisruh,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/337/2960808/jimly-asshiddiqie-indonesia-bentuknya-republik-perilaku-politiknya-seperti-kerajaan-26HqJiROOY.jpg
Jimly Asshiddiqie : Indonesia Bentuknya Republik, Perilaku Politiknya seperti Kerajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/337/2911913/5-desa-suburkan-politik-dinasti-kadesnya-turun-temurun-gZ2roA9AIE.jpg
5 Desa Suburkan Politik Dinasti, Kadesnya Turun-temurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/337/2902162/politisi-pdip-kritik-ceramah-ketua-mk-soal-pemimpin-muda-1IURZOFi4b.jpg
Politisi PDIP Kritik Ceramah Ketua MK soal Pemimpin Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/22/337/1495628/politik-dinasti-ibarat-pisau-bermata-dua-LgEzpf87kf.jpg
Politik Dinasti Ibarat Pisau Bermata Dua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/13/337/1181080/pdip-keluhkan-putusan-mk-yang-terlalu-mepet-oCaFaU75mD.jpg
PDIP Keluhkan Putusan MK yang Terlalu Mepet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/12/337/1180373/demokrat-hormati-putusan-mk-H9MLvf1bwT.jpg
Demokrat Hormati Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement