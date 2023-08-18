Ramalan Prabu Jayabaya untuk Masa Kini: Yang Baik Terlihat, yang Buruk Tampak

JAKARTA - Prabu Jayabaya terkenal akan ramalannya yang melegenda. Jayabaya pernah meramal soal empat zaman yang akan terjadi.

Ramalan Jayabaya ini kemudian coba dibedah oleh Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara (Lokantara) Dr. Purwadi. Empat zaman itu adalah Kartoyugo, Partoyugo, Kaliyugo, Kalisengsoro. Demikian dilansir dari laman Kagama.

Dari keempat zaman itu, Zaman Kalisengsoro-lah yang dianggap mencerminkan kondisi saat ini yaitu saat Virus Corona menginfeksi seluru dunia.

“Pada zaman Kalisengoro, banyak sekali berita hoaks berseliweran. Orang berbohong dengan media sosial,” ucap Purwadi.

“Informasi dan teknologi jadi alat tipu-tipu. Handphone, internet, email, radio, televisi digunakan untuk saling serang. Ujung ujungnya banyak korban.”

“Apalagi saat ada bencana dunia. Wabah penyakit menular. Lantas diolah untuk membuat gaduh dan kisruh,” bebernya.