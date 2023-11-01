Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Desa Suburkan Politik Dinasti, Kadesnya Turun-temurun

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:04 WIB
5 Desa Suburkan Politik Dinasti, Kadesnya Turun-temurun
Ilustrasi kades politik dinasti (Foto: Sindo)
A
A
A

JAKARTA – Politik dinasti tengah menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini memasuki tahun politik Pemilu 2024. Politik dinasti bisa diartikan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Berbicara soal politik dinasti, ternyata ada desa yang dipimpin oleh kepala desa secara turun-temurun dalam satu keluarga bak dinasti politik. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut desa-desa tersebut: 

1. Desa Payungsari, Kabupaten Ciamis

Aep Ramdan Hidayat terpilih menjadi Kades Payungsari, Kabupaten Ciamis, pada tahun 2018. Ia terpilih usai mendulang suara paling banyak dalam Pilkades serentak yang dilakukan pada November 2018.

Aep menang atas rivalnya, Yoyo Sunaryo, dengan perolehan 1.852 suara. Bukan hanya itu, terpilih sebagai Kades Payungsari ini juga dianggap Aep sebagai langkah meneruskan jejak sang ayah yang dulu pernah pula menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut.

Menjadi kades terpilih, fokus utama Aep adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur jalan sepanjang 2,3 km dengan lebar 3 meter. Ia juga ingin lebih memperhatikan intensif untuk para guru agama.

2. Desa Duren, Kabupaten Semarang

Kades Desa Duren Amin Purnomo harus bersaing dengan adiknya sendiri, Wahyudi, dalam Pilkades serentak Kabupaten Semarang pada Oktober 2022. Amin kemudian menyerahkan jabatannya sebagai Kades Duren kepada sang adik, sebab Wahyudi berhasil meraih suara terbanyak.

Ternyata, Wahyudi juga pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode sebelum kepemimpinan Amin. Secara keseluruhan, 24 Desa di Kabupaten Semarang mengikuti Pilkades serentak tersebut. Sementara itu, jumlah pendaftar yang mencalonkan diri sebagai kades sebanyak 74 orang.

Halaman:
1 2 3
      
