HOME NEWS NUSANTARA

Tolak Politik Dinasti, Warga Adat NTT Datangi Patung Jokowi

Eman Suni , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:49 WIB
Tolak Politik Dinasti, Warga Adat NTT Datangi Patung Jokowi
Patung Jokowi di Gunung Sunu (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

NTT - Tokoh adat Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama warnya yang berada di Desa Sunu, Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendatangi Patung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penolakan terhadap politik dinasti.

Dalam kesempatan itu, warga menilai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka masih terlalu muda untuk diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Ritual ini diawali dengan pendakian dari kaki gunung hingga mendekati puncak Gunung Sunu tempat patung Jokowi tersebut.

Setelah berkumpul para masyarakat adat ini mulai menyanyi sambil bergandengan mendekati patung Jokowi.

Para tokoh adat ini menggelar ritual mohon dukungan leluhur dalam menghadapi pesta demokrasi pergatian pimpinan negara.

Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi di hadapan Patung Jokowi.

Halaman:
1 2
      
