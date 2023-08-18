Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Remaja Tewas Tenggelam di Air Terjun Limapuluh Kota

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:04 WIB
Remaja Tewas Tenggelam di Air Terjun Limapuluh Kota
Remaja tewas tenggelam di air terjun Limapuluh Kota Sumbar. (Ist)
A
A
A

LIMA PULUH KOTA - Basarnas dan tim pencarian berhasil mengevakuasi jasad Hendric Granciano (22) yang tenggelam di di Air Terjun Lubuk Batang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (17/18/2023) sore.

Koordinator Pos SAR Limapuluh Kota, Roby Saputra menjelaskan, awalnya ada tujuh orang datang ke lokasi.

"Sampai di lokasi, korban bersama 3-4 orang temannya langsung mandi-mandi,” ujarnya.

Saat mandi-mandi di air terjun, korban tiba-tiba tenggelam dan hilang.

“Korban diduga terpeleset dan jatuh di tempat yang dalam mungkin pas di tempat air jatuh ke bawah sehingga korban hilang,” ujarnya.

Saat kejadian korban sempat coba diselamatkan oleh teman-temannya, tapi tidak berhasil. Korban terbawa ke lubuk tempat air terjung tersebut.

"Temannya mencoba menyelamatkan korban namun tidak berhasil. Kedalaman sungai itu sekitar dua meter, sungai itu kecil tidak besar, karena itu air terjun. Saat itu, debit air terjun sedikit besar dari biasanya," katanya.

Melihat kejadian tersebut beberapa tempat korban memberikan informasi bahwa ada teman mereka yang hilang. Mendapat informasi tim langsung ke lokasi dan mencari korban ke dalam air terjun tersebut.

