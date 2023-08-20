Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV, Penumpang Kapal Ferry Nekat Lompat ke Laut di Selat Benggala

Taufan Mustafa , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:02 WIB
Terekam CCTV, Penumpang Kapal Ferry Nekat Lompat ke Laut di Selat Benggala
Rekaman CCTV penumpang nekat lompat dari kapal (Foto: Ist)
ACEH - Satu orang penumpang kapal penyebrangan dari pelabuhan Ulee Lheu menuju Balohan Sabang, Aceh, terekam CCTV nekat melompat ke laut, sementara proses pencarian oleh tim SAR gabungan masih sedang dilakukan di lokasi kejadian/ di peraiaran Selat Benggala.

Dari rekaman CCTV, satu orang penumpang terlihat nekat melompat dari kapal Ferry Aceh Hebat 2, saat kapal sedang berlayar.

Kapten Kapal SAR KN Resna, Supriyadi melalui sambungan telpon menyebutkan, pihaknya masih melakukan pencarian, petugas menggunakan perahu sea readers ke lokasi kejadian.

Plh General Manager ASDP Tri Haryanto melalui telfon, membenarkan peristiwa tersebut, sementara pihaknya masih mencocokkan data identitas korban.

Diceritakan, saat kapal sedang melaju melintasi Selat Benggala, pada sisa jarak sekitar 2 mil lebih dari Balohan Sabang, korban nekat melompat dari Kapal Aceh Hebat 2.

"Hingga kini korban belum ditemukan selama pencarian tim SAR gabungan, dan proses pencarian akan kembali di lanjutkan minggu pagi pukul 07.00 wib," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Bunuh diri tenggelam CCTV
