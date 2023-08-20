Mantan Anggota DPRD Sumut Ditangkap Terkait Pengoplosan LPG Bersubsidi

MEDAN - Polisi menangkap Indra Alamsyah, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019. Indra Alamsyah ditangkap dalam kasus dugaan penyalahgunaan gas LPG Bersubsidi lewat praktik pengoplosan gas LPG ukuran 3 kilogram ke tabung LPG non-subsidi.

Praktik pengoplosan LPG itu digrebek Polda Sumut di Jalan Masjid Dusun V, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang pada Selasa l, 8 Agustus 2023 kemarin.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Indra Alamsyah ditangkap oleh penyidik Unit 3, Subdit I-Indag, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dari rumah persembunyiannya di Perumahan Alum Permai, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara pada Sabtu, 19 Agustus 2023 kemarin.

"Saat ini sedang menjalani Pemeriksaan oleh Penyidik," kata Hadi, Minggu (20/8/2023).