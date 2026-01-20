Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Penipuan WO Ayu Puspita Bertambah, Kerugian Capai Rp18 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |18:06 WIB
Korban Penipuan WO Ayu Puspita Bertambah, Kerugian Capai Rp18 Miliar
Korban Penipuan WO Ayu Puspita Bertambah, Kerugian Capai Rp18 Miliar (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah laporan kerugian kasus penipuan wedding organizer (WO) Ayu Puspita bertambah. Kini, tercatat ada 277 laporan polisi.

1. Kerugian Rp18 Miliar

“Berdasarkan rekap data laporan per Senin, 12 Januari 2026, tercatat sebanyak 24 laporan polisi yang telah dibuat. Selain itu, posko pengaduan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan jajaran telah menerima 277 laporan pengaduan dari masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Saat ini, ia menjelaskan, kerugian akibat WO Ayu Puspita mencapai Rp18,4 miliar. Pihaknya pun masih melakukan penyelidikan mendalam.

“Adapun total kerugian sementara yang dilaporkan mencapai Rp18.443.155.435. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan serta pendalaman yang dilakukan penyidik,” ujarnya.

2. Modus

Polda Metro Jaya mengungkap modus penipuan terkait wedding organizer (WO) by Ayu Puspita. Menurut polisi, ada tawaran paket honeymoon hingga fasilitas menggiurkan untuk menarik perhatian korban.

"Untuk yang bersangkutan kenapa bisa menarik para korban? Karena ada yang ditawarkan kepada para korban dalam bentuk fasilitas," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia membeberkan salah satu yang ditawarkan adalah paket pernikahan murah. Selain itu, ia mengatakan Ayu Puspita tetap menjanjikan tempat menikah yang fantastis, meski harganya murah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196223/viral-wZYL_large.jpg
Heboh! 27 WNA China Lakukan Kejahatan Love Scamming, Pakai AI untuk Jadi Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement