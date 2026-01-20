Korban Penipuan WO Ayu Puspita Bertambah, Kerugian Capai Rp18 Miliar

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah laporan kerugian kasus penipuan wedding organizer (WO) Ayu Puspita bertambah. Kini, tercatat ada 277 laporan polisi.

1. Kerugian Rp18 Miliar

“Berdasarkan rekap data laporan per Senin, 12 Januari 2026, tercatat sebanyak 24 laporan polisi yang telah dibuat. Selain itu, posko pengaduan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan jajaran telah menerima 277 laporan pengaduan dari masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Saat ini, ia menjelaskan, kerugian akibat WO Ayu Puspita mencapai Rp18,4 miliar. Pihaknya pun masih melakukan penyelidikan mendalam.

“Adapun total kerugian sementara yang dilaporkan mencapai Rp18.443.155.435. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan serta pendalaman yang dilakukan penyidik,” ujarnya.

2. Modus

Polda Metro Jaya mengungkap modus penipuan terkait wedding organizer (WO) by Ayu Puspita. Menurut polisi, ada tawaran paket honeymoon hingga fasilitas menggiurkan untuk menarik perhatian korban.

"Untuk yang bersangkutan kenapa bisa menarik para korban? Karena ada yang ditawarkan kepada para korban dalam bentuk fasilitas," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia membeberkan salah satu yang ditawarkan adalah paket pernikahan murah. Selain itu, ia mengatakan Ayu Puspita tetap menjanjikan tempat menikah yang fantastis, meski harganya murah.