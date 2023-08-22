Sosok Brigjen Winarni, Jenderal TNI Wanita di Lingkaran KSAD Dudung

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ternyata tak hanya didampingi prajurit laki-laki. Namun, ada sosok Brigjen Winarni, wanita yang bertugas sebagai Staf Khusus KSAD.

Winarni yang kini menyandang jenderal bintang satu merupakan petinggi perwira di TNI Angkatan Darat (AD) yang sejak 21 Januari 2022 menjabat sebagai Staf Khusus KSAD.

Profilnya

Brigjen Winarni mengenyam pendidikan perguran tinggi di UPN Veteran Jakarta setelah lulus dari SMAN 1 Kota Bekasi pada 1982 sebagaiman dikutip dari sindonews. Ia menamatkan kuliahnya dari UPN pada 1986.

Winarni melanjutkan pendidikan dengan mengikuti Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepamilsuk) ABRI dan mengambil kecabangan Korps Ajudan Jenderal (Caj). Winarni mulai meniti karier militer sebagai Pama Ditajenad setelah lulus dari Sepamilwa ABRI pada 1988.

Berbagai penugasan militer pernan diemban Winari. Di Kodam VI/Tanjungpura ia pernah menjadi Pama Ajendam, Paur Simindiaga Ajendam, dan Kaur Siminperspra Ajendam. Kemudian, dipindah ke Kodam III/Siliwangi menjadi Kainfolahtadam, Kaajendam, dan Staf Ahli Pangdam. Pada 2016, ia ditarik menjadi Paban III/Jemen Srenad.

Kariernya Winarni kian moncer dengan ditunjuk menjadi Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kowad pada 2019. Setahun kemudian, dipindah menjadi Widyaiswara Bidang Manajemen Akmil. Kemudian, Winarni bertugas sebagai Staf Khusus KSAD sejak 2022.