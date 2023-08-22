Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Brigjen Winarni, Jenderal TNI Wanita di Lingkaran KSAD Dudung

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:05 WIB
Sosok Brigjen Winarni, Jenderal TNI Wanita di Lingkaran KSAD Dudung
Brigjen Winarni (Foto: Tangkapan layar Youtube TNI AD)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ternyata tak hanya didampingi prajurit laki-laki. Namun, ada sosok Brigjen Winarni, wanita yang bertugas sebagai Staf Khusus KSAD. 

Winarni yang kini menyandang jenderal bintang satu merupakan petinggi perwira di TNI Angkatan Darat (AD) yang sejak 21 Januari 2022 menjabat sebagai Staf Khusus KSAD. 

Profilnya

Brigjen Winarni mengenyam pendidikan perguran tinggi di UPN Veteran Jakarta setelah lulus dari SMAN 1 Kota Bekasi pada 1982 sebagaiman dikutip dari sindonews. Ia menamatkan kuliahnya dari UPN pada 1986.

Winarni melanjutkan pendidikan dengan mengikuti Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepamilsuk) ABRI dan mengambil kecabangan Korps Ajudan Jenderal (Caj). Winarni mulai meniti karier militer sebagai Pama Ditajenad setelah lulus dari Sepamilwa ABRI pada 1988.

Berbagai penugasan militer pernan diemban Winari. Di Kodam VI/Tanjungpura ia pernah menjadi Pama Ajendam, Paur Simindiaga Ajendam, dan Kaur Siminperspra Ajendam. Kemudian, dipindah ke Kodam III/Siliwangi menjadi Kainfolahtadam, Kaajendam, dan Staf Ahli Pangdam. Pada 2016, ia ditarik menjadi Paban III/Jemen Srenad.

Kariernya Winarni kian moncer dengan ditunjuk menjadi Komandan Pusat Pendidikan (Danpusdik) Kowad pada 2019. Setahun kemudian, dipindah menjadi Widyaiswara Bidang Manajemen Akmil. Kemudian, Winarni bertugas sebagai Staf Khusus KSAD sejak 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement