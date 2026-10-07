Breaking News! Letjen Iwan Setiawan Ditunjuk Jadi Pangkostrad

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membenarkan adanya pergantian Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Letnan Jenderal (Letjen) TNI Iwan Setiawan ditunjuk menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar.

“Iya, sudah...Pak Iwan” kata Maruli saat ditanya mengenai pergantian Pangkostrad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Maruli pun menegaskan pergantian tersebut tidak berkaitan dengan isu pergantian calon Panglima TNI. “Oh gak ada,” katanya.

Menurut Maruli, surat pergantian baru diterbitkan pada Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan dengan penetapan sejumlah Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) baru. Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi.

“Oh nggak, biasa kan organisasi, sudah bertugas dua tahun. Kita biasa di pergantian,” katanya.

Diketahui, Iwan Setiawan merupakan salah satu personel TNI yang pernah mencapai puncak Gunung Everest pada 1997. Saat itu, pendakian tersebut berlangsung pada masa kepemimpinan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang kini menjadi Presiden RI Prabowo Subianto.

(Arief Setyadi )

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