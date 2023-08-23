Bus Penuh Penumpang Adu Banteng dengan Truk Trailer, 16 Orang Tewas

MEXICO CITY - Lima belas warga Meksiko dan satu warga Venezuela tewas dalam tabrakan bus dengan truk trailer di Meksiko tengah pada Selasa, (22/8/2023) pagi, kata pejabat dari lembaga migrasi INM Meksiko dalam sebuah pernyataan.

Ke-52 penumpang yang bepergian dengan bus di jalan raya Miahuatlan-Coixtlahuaca di Meksiko termasuk 10 penumpang dari Venezuela, kata INM sebagaimana dilansir Reuters. Lembaga itu menambahkan bahwa mereka memiliki janji untuk mendapatkan izin masuk resmi ke Amerika Serikat (AS).

Sekira 36 penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit setelah bus tersebut bertabrakan dengan sebuah trailer pada dini hari, kata pejabat dari negara bagian Puebla dalam pernyataan terpisah.

Sembilan dari yang terluka adalah warga Venezuela dan dari mereka, tiga masih dirawat di rumah sakit, menurut INM, yang mengatakan dukungan akan diberikan untuk mengembalikan jenazah ke Venezuela.

Media lokal sebelumnya melaporkan bahwa mereka yang tewas dalam kecelakaan itu sebagian besar adalah pendatang dari Venezuela.

Sebuah video yang dibagikan di X oleh unit Palang Merah setempat menunjukkan sebuah bus putih yang hancur tergeletak miring sementara tim penyelamat bekerja dalam kegelapan.

(Rahman Asmardika)