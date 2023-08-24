Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maluku Tenggara Diguncang Gempa Kekuatan M4,9

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:16 WIB
Maluku Tenggara Diguncang Gempa Kekuatan M4,9
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengabarkan adanya gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 di Maluku Tenggara pada sekira pukul 03.48 WIB, Kamis dini hari (24/8/2023). Diketahui, titik pusat kedalaman gempa sekira 168 KM.

BMKG menyampaikan, gempa tersebut berada di 223 KM Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak.

"#Gempa Mag:4.9, 24-Aug-2023 03:48:32WIB, Lok:6.80LS, 129.67BT (223 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:163 Km," ujar BMKG melalui akun resminya, Kamis (24/8/2023).

BMKG juga mengungkapkan, informasi tersebut masih dalam penelusuran lebih lanjut. Hal ini dikarenakan diutamakannya kecepatan informasi sehingga dapat berpotensi adanya perubahan data ke depannya.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement