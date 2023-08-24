Maluku Tenggara Diguncang Gempa Kekuatan M4,9

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengabarkan adanya gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 di Maluku Tenggara pada sekira pukul 03.48 WIB, Kamis dini hari (24/8/2023). Diketahui, titik pusat kedalaman gempa sekira 168 KM.

BMKG menyampaikan, gempa tersebut berada di 223 KM Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak.

"#Gempa Mag:4.9, 24-Aug-2023 03:48:32WIB, Lok:6.80LS, 129.67BT (223 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:163 Km," ujar BMKG melalui akun resminya, Kamis (24/8/2023).

BMKG juga mengungkapkan, informasi tersebut masih dalam penelusuran lebih lanjut. Hal ini dikarenakan diutamakannya kecepatan informasi sehingga dapat berpotensi adanya perubahan data ke depannya.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup BMKG.

(Arief Setyadi )