HOME NEWS NEWS

Target Partai Perindo di Kaltim, Dapat 6 Kursi DPRD Provinsi

Yovanda Noni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:49 WIB
Target Partai Perindo di Kaltim, Dapat 6 Kursi DPRD Provinsi
A
A
A

BALIKPAPAN - Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim), Hamdani optimis dapat meraih 6 kursi di DPRD Kaltim. Hal itu dia sebutkan usai menggelar konsolidasi bersama Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibyo di Balikpapan, Minggu (27/8/2023).

“Sesuai dengan instruksi Ketua Umum yakni double digit. Artinya, kalau untuk provinsi Kaltim targetnya adalah 6 kursi,” katanya.

Dijelaskan dia, double digit yang disebutkan Hary Tanoe adalah perolehan suara yang mencapai ratusan ribu. Sebagai Ketua DPW Kaltim, Hamdani mengklaim angka tersebut bisa diraih dengan baik. Sebab, Perindo adalah partai yang dekat dengan masyarakat kecil hingga ke pelosok Kaltim.

“Saya sedang mengkonsolidasikan struktur partai dan juga para caleg. Membagi tugas yang jelas buat para unsur pimpinan partai dan para Caleg. Koordinasi dan kerjasama harus dipererat,” paparnya.

Hamdani sendiri digadang-gadang bakal maju ke pencalonan anggota DPRD Kaltim. Dia berharap target yang diberikan akan terlampaui, sehingga dapat menduduki struktur kepemimpinan di kursi DPRD Kaltim.

“Kita semua akan kerja. Kami berharap bisa mendapat lebih dari itu, sehingga Perindo bisa duduk di jajaran unsur pimpinan DPRD Provinsi Kaltim,” pungkasnya.

Pada konsolidasi yang digelar Partai Perindo di Balikpapan, Hary Tanoe memberi semangat pada semua kader agar militant dan Amanah dalam mengemban tugas. Menurutnya, menjadi kader partai tidak hanya ikut-ikutan dalam politik. Melainkan turun membangun Indonesia menjadi lebih bagus.

(Khafid Mardiyansyah)

      
