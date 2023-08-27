Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang di Kalbar, Bukti Kepedulian Perindo untuk Ekonomi Rakyat

Uun Yuniar , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:33 WIB
Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang di Kalbar, Bukti Kepedulian Perindo untuk Ekonomi Rakyat
A
A
A

PONTIANAK - Partai Perindo terus konsisten membagikan gerobak kepada pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai langkah konkret meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dua pedagang yang menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo adalah Jono, pedagang bakso malang dan Warjoni pedagang empek-empek Palembang.

Kedua pedagang ini mendapatkan bantuan gerobak yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (26/8/2023) sore.

Saat penyerahan gerobak, Hary Tanoe didampingi Ketua DPW Partai Perindo Kalimantan Barat, Yovid Halim. Hary tanoe berharap dengan bantuan gerobak, penjualan para pedagang semakin meningkat.

“Mudah-mudahan makin laris dan omzetnya dua kali lipat,” ucap Hary Tanoe saat menyerahkan bantuan gerobak gratis.

Para pedagang UMKM di Pontianak merasa terbantu dengan adanya bantuan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan ini tentunya sangat berguna pagi kedua pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang

Program gerobak perindo ini menjadi bukti kepedulian Partai Perindo bagi ekonomi rakyat. Para pedagang mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak dan mendoakan Perindo makin maju dan sukses.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Kalbar Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement