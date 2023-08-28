Demi Sains, Ilmuwan Ini Minum Air Berusia Miliaran Tahun, Bagaimana Rasanya?

SEORANG ilmuwan kadang melakukan berbagai hal untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang profesor di Kanada yang nekat meneguk air berusia miliaran tahun.

BACA JUGA: Ilmuwan Ini Tanam Chip di Bawah Kulit untuk Buka Pintu Sampai Hidupkan Mobil

Biasanya air yang dibiarkan berhari-hari akan memiliki rasa yang tidak mengenakkan dan kita akan enggan untuk meminumnya. Namun, Profesor Barbara Sherwood Lollar, lamanya usia air tak menghalanginya untuk meminumnya.

Pada 2013, para ilmuwan dari Universitas Toronto menemukan air lebih dari 1,5 mil di bawah permukaan bumi, yang terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun di Timmins, Ontario, Kanada, demikian diwartakan Unilad.

BACA JUGA: Ilmuwan Harvard Sebut Misteri Keberadaan Alien Akan Terungkap dalam Beberapa Hari Kedepan

Kebanyakan orang mungkin setuju bahwa air itu bukanlah cairan untuk diminum, dan berusia antara 1,5 miliar hingga 2,6 miliar tahun.

Namun, Profesor Barbara Sherwood Lollar bukanlah orang kebanyakan.

Sebagai peneliti utama, Lollar mencoba air tersebut dan dirinya sendiri, dan menilai dari reaksinya, rasanya sama tidak enaknya dengan kedengarannya.