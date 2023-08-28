4 Fakta Kebakaran Hebat di Sunter, Satu Keluarga Tewas

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, (27/8/2023) sekira pukul 02.50 WIB dini hari.

Berikut fakta-fakta yang berhasil dihimpun:

BACA JUGA: Gudang Pallet dan Plastik di Cikarang Bekasi Kebakaran

1. Satu Keluarga Tewas

Dalam peristiwa itu, satu keluarga yang berada dalam rumah meninggal dunia karena terjebak kobaran api.

2. Total 4 Rumah Ludes Terbakar





Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jakarta Isnawa Adji mengatakan ada 4 rumah yang terbakar. Diantaranya, 3 rumah kontrakan dan 1 rumah tinggal.

"Total ada 3 orang korban meninggal dunia. Satu keluarga," ujarnya.

3. Identitas Korban

Korban meninggal yaitu Abdul Yazid (35), Wina Nur Habiba (26), dan Asrof Zahrul Ubait (4). Petugas menemukan ketiganya saat proses evakuasi.