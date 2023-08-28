JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Benteng Mas 3, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, (27/8/2023) sekira pukul 02.50 WIB dini hari.
Berikut fakta-fakta yang berhasil dihimpun:
1. Satu Keluarga Tewas
Dalam peristiwa itu, satu keluarga yang berada dalam rumah meninggal dunia karena terjebak kobaran api.
2. Total 4 Rumah Ludes Terbakar
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jakarta Isnawa Adji mengatakan ada 4 rumah yang terbakar. Diantaranya, 3 rumah kontrakan dan 1 rumah tinggal.
"Total ada 3 orang korban meninggal dunia. Satu keluarga," ujarnya.
3. Identitas Korban
Korban meninggal yaitu Abdul Yazid (35), Wina Nur Habiba (26), dan Asrof Zahrul Ubait (4). Petugas menemukan ketiganya saat proses evakuasi.