Mengenal Paspampres, Perisai Hidup Presiden yang Punya Kemampuan Komplit

JAKARTA - Presiden, Wakil Presiden (Wapres), hingga tamu negara membutuhkan pengawalan yang ekstra ketat. Mereka yang ditugaskan untuk itu adalah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Unsur penting dalam pengamanan membuat Paspampres kerap disebut sebagai tameng hidup bagi Presiden. Melansir Sindonews, Paspampres mempunyai tugas utama melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di mana pun berada.

Unsur yang diamankan adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya. Selain itu, tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Paspampres memiliki fungsi utama yakni menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan. Hal itu dilakukan untuk menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat.

Pengamanan instalasi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan pengamanan personel, materiil, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP. Kemudian pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, yang terencana dan terarah, guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi setiap saat.

Pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna mengamankan VVIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan rintangan. Pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, baik secara visual, laboratories atau cara-cara lain guna melindungi jiwa/raga VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan benda-benda lainnnya.