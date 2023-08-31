5 Fakta Gadis Cantik di Sukabumi Promosikan Judi Online, Pakai Topeng dan Baju Seksi

JAKARTA - Polisi menangkap gadis cantik asal Sukabumi, Jawa Barat berinisial S (18). Ia ditangkap karena promosikan judi online.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pakai Topeng dan Pakaian Seksi

Dengan menggunakan topeng dan pakaian yang seksi, S melakukan live streaming mengajak penontonnya untuk melakukan deposit uang agar dapat bermain di salah satu situs judi online. Dalam setiap 3 jam melakukan live streaming, remaja tersebut menerima upah Rp500 ribu.

2. Kerja Sama dengan Pria Asal Brebes

Dalam melakukan aksinya, S tidak bekerja sendiri. Ia disuruh dan disediakan perangkat komputer dan alat lainnya untuk melakukan live streaming oleh tersangka FU (31) pria asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Keduanya mengontrak sebuah rumah untuk dijadikan tempat live streaming tersebut.

Namun, akhirnya aktivitas live streaming di kanal YouTube Koko Slot Gacor yang dilakukan di rumah kontrakannya di Perumahan Puri Cibeureum Permai 1, Jalan Gunung Bromo No 32 RT 04/01, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, digerebek polisi pada Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Yanto Sudiarto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut karena ada peran besar dari masyarakat yang melaporkan adanya informasi atau dugaan aktivitas tersebut kepada sarana Lapor Polisi Siap Mas yang ada di Polres Sukabumi Kota.

"Kami langsung tindaklanjuti bersama Polsek Cibeureum. Dari pengamanan tersebut kami juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk dua orang pelaku satu laki-laki, satu perempuan," ujar Yanto kepada MNC Portal Indonesia dalam konferensi pers yang dilakukan di Mapolres Sukabumi Kota, Selasa 29 Agustus 2023.