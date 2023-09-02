3 Anak Petani Sukses Jadi Perwira Tinggi TNI, Ada yang Jadi Panglima

JAKARTA - Ada banyak nama perwira tinggi (pati) TNI berasal dari keluarga sederhana. Meski begitu, mereka tetap semangat menggapai cita-cita dan alhasil sukses menembus pangkat tinggi di militer.

Banyak anak petani yang sukses menggapai mimpinya. Termasuk adalah menjadi seorang jenderal TNI. Berikut daftarnya :

1. Laksamana TNI Yudo Margono

Saat ini, Laksamana Yudo Margono tengah aktif menjabat Panglima TNI. Menggantikan Jenderal Andika Perkasa, dia dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Desember 2022 lalu.

Yudo Margono lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Dia berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani.

Pasca menamatkan pendidikan menengah, Yudo masuk pendidikan militer. Pada akhirnya, dia keluar sebagai lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988.

Sepak terjang Yudo Margono di TNI terbilang moncer. Sebelum ditunjuk menjadi Panglima TNI, telah banyak posisi penting lain yang lebih dulu ditempatinya.

Di antaranya seperti Pangkoarmabar (2018), Pangkoarmada I (2018-2019), Pangkogabwilhan I (2019-2020), hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2020-2022).