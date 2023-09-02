Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Anak Petani Sukses Jadi Perwira Tinggi TNI, Ada yang Jadi Panglima

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:22 WIB
3 Anak Petani Sukses Jadi Perwira Tinggi TNI, Ada yang Jadi Panglima
Panglima TNI Laksamana Yudi Margono. (MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Ada banyak nama perwira tinggi (pati) TNI berasal dari keluarga sederhana. Meski begitu, mereka tetap semangat menggapai cita-cita dan alhasil sukses menembus pangkat tinggi di militer.

Banyak anak petani yang sukses menggapai mimpinya. Termasuk adalah menjadi seorang jenderal TNI. Berikut daftarnya :

1. Laksamana TNI Yudo Margono

Saat ini, Laksamana Yudo Margono tengah aktif menjabat Panglima TNI. Menggantikan Jenderal Andika Perkasa, dia dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Desember 2022 lalu.

Yudo Margono lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Dia berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani.

Pasca menamatkan pendidikan menengah, Yudo masuk pendidikan militer. Pada akhirnya, dia keluar sebagai lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988.

Sepak terjang Yudo Margono di TNI terbilang moncer. Sebelum ditunjuk menjadi Panglima TNI, telah banyak posisi penting lain yang lebih dulu ditempatinya.

Di antaranya seperti Pangkoarmabar (2018), Pangkoarmada I (2018-2019), Pangkogabwilhan I (2019-2020), hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2020-2022).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jenderal TNI panglima TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement