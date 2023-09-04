Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Baru Thailland Srettha Thavisin Akan Absen dari KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:25 WIB
PM Baru Thailland Srettha Thavisin Akan Absen dari KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. (Foto: Reuters)
A
A
A

BANGKOK - Perdana Menteri baru Thailand Srettha Thavisin akan absen pada pertemuan para pemimpin perkumpulan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta 5-7 September 2023, kata kementerian luar negeri pada Minggu, (3/9/2023).

 BACA JUGA:

Srettha memenangkan pemungutan suara parlemen untuk menjadi perdana menteri bulan lalu dan kabinetnya didukung oleh raja pada Sabtu, (2/9/2023).

Perdana menteri dan kabinetnya akan mengambil sumpah di depan audiensi dengan Raja Maha Vajiralongkorn pada Selasa, (5/9/2023) dan kemudian akan menyampaikan pidato kebijakan di parlemen. Mereka kemudian dapat secara resmi menjalankan tugasnya.

Sekretaris Tetap Sarun Charoensuwan akan mewakili Thailand di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters. Namun, tidak disebutkan secara spesifik mengapa perdana menteri tidak hadir.

(Rahman Asmardika)

      

